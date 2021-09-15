В селе Башкирии детей отправили на дистанционку из-за сломанного туалета

В селе Новонадеждино Благовещенского района учеников местной школы перевели на дистанционное обучение из-за сломанного туалета. О возникшей проблеме рассказал член Совета по правам человека при главе РБ Сергей Жуков.

Фото №1 - В селе Башкирии детей отправили на дистанционку из-за сломанного туалета

Родители школьников пожаловались, что не у всех есть возможность постоянного подключения к интернету. Оказывается, в школе не просто закрыт мужской туалет. Часть здания и вовсе провалилась.

Часть здания, по словам местных жителей, провалилась, и в основном здании появились новые трещины. Полы в некоторых помещениях тоже в плохом состоянии. Как такую школу приняли перед началом года, на данный момент самый первый вопрос. Будут ли это решать, второй.

Сергей Жуков

Издание ГорОбзор.ру сообщает, что администрация района подтвердила факт наличия трещин в учебном учреждении. Однако ситуация под контролем. В школе был организован новый санузел из-за незначительного движения стен, но бетон в новом туалете не высох, поэтому детей отправили домой лишь в понедельник. Уже 14 сентября все учащиеся вернулись в стены школы. Новый туалет, по словам администрации, соответствует всем требованиям санитарных норм. 

Фото: Сергей Жуков