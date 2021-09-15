Боксер из Башкирии претендует на участие в чемпионате мира

Сейчас Артур Субханкулов – второй номер страны. В эти дни он находится на сборах национальной команды. При этом спортсмен выступает и на профессиональном уровне. Как уфимцу удается совмещать соревнования и какие у него ближайшие планы?
Легкая тренировка – как способ восстановиться после крупных соревнований. Артур Субханкулов только выступил на чемпионате страны, а впереди новые задачи, причем от тренера российской сборной. Уфимский боксер впервые за последние четыре года вновь попал в состав национальной команды.
На чемпионате страны в Кемерово башкирский боксер провел пять поединков. Одним из самых принципиальных получился полуфинал. В том бою Субханкулову противостоял принципиальный соперник Джамал Бадрутдинов, которому уфимец проиграл в 2018-м.
Недавно боксер перешел из любителей в профессионалы. На новом для себя уровне он провел первый бой, в котором одержал победу. Правилами Федерации бокса страны не запрещается выступать на любительском и профессиональном уровне одновременно. Этим и воспользовался Артур Субханкулов. Чемпионат в Кемерово стал восьмой попыткой башкирского боксера покорить российский турнир. Все это время со спортсменом работает Мария Карабанова. Вместе они прошли путь от городских чемпионатов до международных турниров.
Сейчас Артур Субханкулов отправился в Сочи в составе российской команды. Туда поехали первые и вторые номера сборной. Там уфимец проведет два тренировочных цикла, после которых станет известно, будет ли он претендовать на участие в чемпионате мира в конце этого года.