Боксер из Башкирии претендует на участие в чемпионате мира

Сейчас Артур Субханкулов – второй номер страны. В эти дни он находится на сборах национальной команды. При этом спортсмен выступает и на профессиональном уровне. Как уфимцу удается совмещать соревнования и какие у него ближайшие планы?

Легкая тренировка – как способ восстановиться после крупных соревнований. Артур Субханкулов только выступил на чемпионате страны, а впереди новые задачи, причем от тренера российской сборной. Уфимский боксер впервые за последние четыре года вновь попал в состав национальной команды.

На чемпионате страны в Кемерово башкирский боксер провел пять поединков. Одним из самых принципиальных получился полуфинал. В том бою Субханкулову противостоял принципиальный соперник Джамал Бадрутдинов, которому уфимец проиграл в 2018-м.

Недавно боксер перешел из любителей в профессионалы. На новом для себя уровне он провел первый бой, в котором одержал победу. Правилами Федерации бокса страны не запрещается выступать на любительском и профессиональном уровне одновременно. Этим и воспользовался Артур Субханкулов. Чемпионат в Кемерово стал восьмой попыткой башкирского боксера покорить российский турнир. Все это время со спортсменом работает Мария Карабанова. Вместе они прошли путь от городских чемпионатов до международных турниров.