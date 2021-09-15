В Уфе открылся чемпионат по юношескому автомногоборью

За рулём с 12 лет. Это совсем обычная история для участников Всероссийского первенства по автомногоборью, которое проходит в Уфе. Что это за вид спорта и почему он так нравится юношам и девушкам?

Екатерина Кантонистова из Калининграда уже пять лет в автомногоборье. Девушку не пугают трудности – раньше она занималась акробатикой и получила звание мастера спорта, так что перед стартами на автомобиле уже не нервничает. Езда на машине привлекла юную спортсменку уже с первых классов школы. Сейчас Екатерина может по праву считаться одним из самых опытных участников турнира.

В первый день соревнований проходил этап «Классика». Здесь спортсмены должны были выполнить на скорость семь фигур: крест, колею, бокс, эстафету, параллельную парковку, змейку и линию-стоп. Всего на первенство России приехало тридцать пять команд, в каждой из которых по четыре спортсмена. Андрей Бодров из Ноябрьска впервые участвует в таком турнире, его главная задача – попробовать свои силы на крупных соревнованиях.