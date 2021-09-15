В Башкирии расследуют пожар, в котором погиб 15-летний подросток

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» из-за страшного пожара, в котором погиб 15-летний подросток.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в селе Старобайрамгулово Учалинского района огнём охватило частный дом. В сгоревшем помещении было найдено тело 15-летнего подростка.

На теле ребёнка были обнаружены признаки термического воздействия и обгорания наружных мягких тканей. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. Также предстоит выяснить причину возникновения пожара.