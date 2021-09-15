Житель Уфы продолжил заниматься спортом после страшной трагедии

Уфимец потерял обе ноги, но продолжил заниматься спортом. Алексей Старков участвует в чемпионатах республики, страны и даже на этапах международных стартов по плаванию. Съемочная группа познакомилась с семьей спортсмена. История преодоления себя через тренировки – в сюжете БСТ.

Ежедневная прогулка в парке давно стала традицией в жизни семьи Старковых. Алексей с сыном Павлом приходят сюда, чтобы потренироваться. Для мальчика – это дополнительное занятие, он ходит в секцию единоборств. Для Алексея – неотъемлемая часть жизни. Особенно после трагедии, в которой мужчина потерял обе ноги. Он догонял поезд, споткнулся и упал. После этого Алексею Старкову пришлось заново учиться ходить, плавать, да просто жить.

Он пробовал заниматься фехтованием, скалолазанием и даже танцами на колясках. В последнем виде спорта даже преуспел – выступал на городских соревнованиях и стал там призером. Но в итоге нашел себя в плавании. Несколько лет назад на чемпионате России вошел в восьмерку лучших и приблизился к рекорду страны.

На тот момент рекорд России был 38 секунд, я начал выходить из 40 секунд. Потом случилась авария, я не мог тренироваться, прекратил заниматься большим спортом. Далее уже были любительские заплывы. Алексей Старков, двукратный чемпион Республики Башкортостан по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Сейчас все больше времени спортсмен из Башкортостана проводит на открытой воде. Два года подряд он выступал на уфимских этапах в международной серии заплывов X-WATERS. Сначала преодолел дистанцию в 1,5 километра, затем в 3,5. На следующий год Алексей планирует выступить в соревнованиях не один, а вместе с супругой Вероникой.

Мы сейчас начинаем тренировки. Он учит меня плавать, чтобы в следующем году мы смогли проплыть дистанцию вместе. Вероника Старкова, супруга Алексея Старкова