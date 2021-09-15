В Уфе без вести пропал 19-летний парень

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков.
В Уфе пропал 19-летний Иван Дятчеников. 10 сентября молодой человек вышел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые средней длины, а глаза карие. Был одет в черную ветровку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки и такого же цвета бейсболку.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ивана, просят позвонить по номерам: 8 800 700 54 52, 8 917 808 68 08, 112.
Фото: Лиза Алерт Башкортостан.