В Башкирии пьяный водитель управлял школьным автобусом

Сегодня, 15 сентября, рано утром задержали пьяного водителя школьного автобуса. Инцидент произошёл в селе Акъяр Хайбуллинского района.

Школьный автобус остановили инспекторы дорожно-патрульной службы, чтобы проверить документы водителя. Однако они почувствовали от мужчины резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование доказало, что водитель за рулём был пьян.

В отношении мужчины составили административный материал. Автобус поместили на специализированную стоянку. Мужчина рассказал, что употребил пиво после прохождения обязательного утреннего осмотра.