Специалисты из Москвы оценили качество лечения в инфекционном центре Уфы

В республику прибыли московские специалисты для обмена опытом в лечении коронавирусной инфекции. Столичные врачи уже побывали в разных медучреждениях региона. Сегодня они вынесли вердикт качеству лечения в инфекционном центре в селе Зубово. В стенах больницы на данный момент находятся порядка 400 пациентов.

Азат Гарафеев не выпускает из рук кислородную маску. Он попал сюда в конце августа с 75-процентным поражением легких. 3 недели врачи выхаживали его в реанимации. Дышать сейчас стало легче, но с заболеванием молодой организм – мужчине всего 34 года – борется до сих пор.

Температура была 39,2. Неделю не спадала. Поехал сделал КТ – поражение. – Как себя сейчас чувствуете? – Когда лежишь, хоть и тяжело разговаривать, хорошо. Уменьшаем потихоньку кислород.

Азат Гарафеев, пациент Республиканского клинического инфекционного центра
Фото №1 - Специалисты из Москвы оценили качество лечения в инфекционном центре Уфы

Здесь все лежат на животе – так раскрываются легкие. Кому полегче, читают книги или смотрят в дисплей телефона – пока это единственный способ связи с близкими. Лилия поступила в ковид-госпиталь накануне вечером. Дома остались супруг и маленькая дочь. Коронавирус подтвердился у всех троих, а вот у молодой мамы выявили 30 процентов поражения легких.

Першение в горле, я думала, я простыла, потому что картошку копали. А потом температура высокая – 38,3. Потом три дня 37,7. Мы контактировали, не знали, что они больные и заразились. – Вы вакцинированы? – Нет, хотели, но не успели.

Лилия, пациент Республиканского клинического инфекционного центра

Пациентов так много, что они заняли коечные места даже в коридоре. Врачи для тех, кто оказался в четырех стенах, становятся и теми, с кем можно просто поговорить. Переживают за каждого пациента, говорят медики. Надеялись, что с появлением вакцины больных станет меньше.

К сожалению, поступает достаточно много людей, и почти все невакцинированные. Несмотря на то, что активно идет агитация и работают пункты вакцинации. Несмотря на наши призывы, люди не реагируют.

Залифа Юсупова, заведующая отделением Республиканского клинического инфекционного центра
Фото №2 - Специалисты из Москвы оценили качество лечения в инфекционном центре Уфы

На сегодня в зубовском ковид-госпитале лечатся порядка 400 человек, 30 – в реанимации. Врачи отмечают: вирус мутировал. Раньше молодые люди в возрасте 30 лет легко переносили инфекцию, сейчас он приводит их на больничную койку.

По республике курсирует бригада московских медиков. Они объехали несколько медучреждений в Башкортостане. С коронавирусными пациентами работают давно. Такие рейды по регионам проводят, чтобы обменяться опытом с коллегами. Сегодня столичные специалисты пообщались с пациентами и врачами инфекционного центра в Зубово.

Доктора знают, как лечить, есть все необходимое оборудование. Нет проблем с кадрами. Это если не единственный, то редкий регион, где есть все необходимое для лечения ковид-больных. И результаты, которыми поделились руководители больницы, об этом говорят. Показатели лечения на уровне московских и мировых клиник.

Ирина Мачулина, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации клиники им. Е.О. Мухина /г. Москва/

Со слов медиков, вакцинированные тоже могут заболеть, но случаи тяжелого протекания болезни единичны. Организм иммуннозащищенных лучше борется с коварным вирусом, который пока не отступает.