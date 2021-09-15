Специалисты из Москвы оценили качество лечения в инфекционном центре Уфы

Доктора знают, как лечить, есть все необходимое оборудование. Нет проблем с кадрами. Это если не единственный, то редкий регион, где есть все необходимое для лечения ковид-больных. И результаты, которыми поделились руководители больницы, об этом говорят. Показатели лечения на уровне московских и мировых клиник.

Ирина Мачулина, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации клиники им. Е.О. Мухина /г. Москва/