Специалисты из Москвы оценили качество лечения в инфекционном центре Уфы

В республику прибыли московские специалисты для обмена опытом в лечении коронавирусной инфекции. Столичные врачи уже побывали в разных медучреждениях региона. Сегодня они вынесли вердикт качеству лечения в инфекционном центре в селе Зубово. В стенах больницы на данный момент находятся порядка 400 пациентов.
Азат Гарафеев не выпускает из рук кислородную маску. Он попал сюда в конце августа с 75-процентным поражением легких. 3 недели врачи выхаживали его в реанимации. Дышать сейчас стало легче, но с заболеванием молодой организм – мужчине всего 34 года – борется до сих пор.
Здесь все лежат на животе – так раскрываются легкие. Кому полегче, читают книги или смотрят в дисплей телефона – пока это единственный способ связи с близкими. Лилия поступила в ковид-госпиталь накануне вечером. Дома остались супруг и маленькая дочь. Коронавирус подтвердился у всех троих, а вот у молодой мамы выявили 30 процентов поражения легких.
Пациентов так много, что они заняли коечные места даже в коридоре. Врачи для тех, кто оказался в четырех стенах, становятся и теми, с кем можно просто поговорить. Переживают за каждого пациента, говорят медики. Надеялись, что с появлением вакцины больных станет меньше.
На сегодня в зубовском ковид-госпитале лечатся порядка 400 человек, 30 – в реанимации. Врачи отмечают: вирус мутировал. Раньше молодые люди в возрасте 30 лет легко переносили инфекцию, сейчас он приводит их на больничную койку.
По республике курсирует бригада московских медиков. Они объехали несколько медучреждений в Башкортостане. С коронавирусными пациентами работают давно. Такие рейды по регионам проводят, чтобы обменяться опытом с коллегами. Сегодня столичные специалисты пообщались с пациентами и врачами инфекционного центра в Зубово.
Со слов медиков, вакцинированные тоже могут заболеть, но случаи тяжелого протекания болезни единичны. Организм иммуннозащищенных лучше борется с коварным вирусом, который пока не отступает.