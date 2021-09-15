В Белорецке запустили новый завод по производству рессор

Глава Башкортостана открыл в Белорецке новый завод по производству рессор. Автодетали будут поставляться для крупнейших концернов. Первые заказы уже есть – речь о КАМАЗе и вагоностроительном холдинге. И очевидно, что спрос только будет расти. Об открытии этого дня и проектах, которые намечены на ближайшее будущее.

Ещё год назад проект этого завода был только на бумаге, сегодня запускается в работу первый цех. Планы по производству рессор обсуждали на «Инвестчасе» у главы Башкортостана, после чего проект вошёл в число приоритетных.

Мы в очередной раз приезжаем в Белорецк по приятному поводу. Буквально недавно мы запускали новую линию металлопроката на Белорецком металлургическом комбинате. А сегодня радуемся успехам Уральского пружинного завода. НПФ «Рессора» – это инновационное предприятие, здесь созданы хорошие, комфортные условия для работы. Надеюсь, руководство завода будет и дальше заботиться о своих сотрудниках, которые должны получать достойную зарплату. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На предприятии уже создано почти 100 рабочих мест. 100 млн рублей налоговых отчислений в бюджет республики будет поступать ежегодно. Объём инвестиций составил полмиллиарда рублей.

Рессора – это та же пружина, только автомобильная. Нужна, чтобы автомобили ездили плавно и не разбивали дороги. Таких производств в России мало. Радик Гайфуллин, начальник участка завода ООО «НПФ «Рессора»

Новое предприятие сможет обеспечить автокомпонентами ведущих российских и зарубежных производителей.

Темпы развития башкирских заводов выше, чем у остальных. Сегодня бриллиант в короне КАМАЗа – Нефтекамский автозавод. Мы договорились с Радием Фаритовичем, что скоро будем смотреть инвестиционную программу этого завода. Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «Камаз»

Инвестором выступил Уральский пружинный завод, который на сегодня уже занимает лидирующее место в своей отрасли. Предприятие выпускает практически все виды пружин от мала до велика и сотрудничает с крупнейшими автогигантами вроде «Фольксвагена», «Вольво», «Ниссан» и не только.

У меня много друзей по России в похожих отраслях, и я могу сказать: слава богу, у нас такой глава, которому не все равно. И это счастье для республики. Денис Лукманов, генеральный директор ООО «НПФ «Рессора»