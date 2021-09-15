В Белорецке запустили новый завод по производству рессор

Глава Башкортостана открыл в Белорецке новый завод по производству рессор. Автодетали будут поставляться для крупнейших концернов. Первые заказы уже есть – речь о КАМАЗе и вагоностроительном холдинге. И очевидно, что спрос только будет расти. Об открытии этого дня и проектах, которые намечены на ближайшее будущее.
Ещё год назад проект этого завода был только на бумаге, сегодня запускается в работу первый цех. Планы по производству рессор обсуждали на «Инвестчасе» у главы Башкортостана, после чего проект вошёл в число приоритетных.
На предприятии уже создано почти 100 рабочих мест. 100 млн рублей налоговых отчислений в бюджет республики будет поступать ежегодно. Объём инвестиций составил полмиллиарда рублей.
Новое предприятие сможет обеспечить автокомпонентами ведущих российских и зарубежных производителей.
Инвестором выступил Уральский пружинный завод, который на сегодня уже занимает лидирующее место в своей отрасли. Предприятие выпускает практически все виды пружин от мала до велика и сотрудничает с крупнейшими автогигантами вроде «Фольксвагена», «Вольво», «Ниссан» и не только.
Системность взаимодействия государства и бизнеса можно наглядно увидеть графиках. После переговоров Радия Хабирова с гендиректором концерна Уралвагонзавод в июле этого года объем заказов на белорецком заводе вырос в разы. Сегодня республика подписала соглашение о сотрудничестве с автоконцерном КАМАЗ. И уже намечены новые векторы: стороны намерены развивать Нефтекамский автозавод, а также создавать новое производство.