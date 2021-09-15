Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Межгорье

Радий Хабиров потребовал разобраться с нерадивыми подрядчиками. Сегодня глава региона с рабочей поездкой посетил и закрытое территориальное образование Межгорье. Там же было организовано выездное совещание с членами правительства.

Так, чиновники намерены развивать город. Были заслушаны предложения по его благоустройству. Радий Хабиров попросил министров не скупиться и включить дворы и подъезды в соответствующие программы. В разговоре речь зашла и о сквере, который вызвался благоустроить подрядчик, но так и не выполнил обязательства до конца. Эта же компания под другим названием работает еще на одном объекте, причем ее нанял один из партнёров республики – генподрядчик. Радий Хабиров поставил задачу устранить все нарушения.

Либо пусть до 15 октября сделают, либо будем ругаться. И пусть извинятся перед людьми за то, что так работают. Или не работаем с ними. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан