Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Межгорье

Радий Хабиров потребовал разобраться с нерадивыми подрядчиками. Сегодня глава региона с рабочей поездкой посетил и закрытое территориальное образование Межгорье. Там же было организовано выездное совещание с членами правительства.
Так, чиновники намерены развивать город. Были заслушаны предложения по его благоустройству. Радий Хабиров попросил министров не скупиться и включить дворы и подъезды в соответствующие программы. В разговоре речь зашла и о сквере, который вызвался благоустроить подрядчик, но так и не выполнил обязательства до конца. Эта же компания под другим названием работает еще на одном объекте, причем ее нанял один из партнёров республики – генподрядчик. Радий Хабиров поставил задачу устранить все нарушения.
Устарели и очистные сооружения. Глава республики поручил Минстрою продумать вопрос их реконструкции: уже в следующем году должен быть разработан проект, а в 2023 начаться работы. Деньги выделят и на городское освещение. Кроме того, нужно наладить вывоз ТКО. Как выяснилось, региональный оператор не исполняет должным образом свои обязанности. Также в Межгорье не проводят сабантуи. Радий Хабиров поручил это исправить, чтобы у жителей закрытого города тоже был праздник.