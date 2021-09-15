«Заоблачный фронт»: на Кавказе поисковики обнаружили останки 19 красноармейцев

Останки 19 красноармейцев обнаружили во время экспедиции «Заоблачный фронт» на Кавказе. Личности двоих установлены. Об этом телеканалу БСТ сообщили участники проекта, к которому присоединились 20 российских регионов. Об исторической памяти, судьбах солдат и наследии семей – в нашем материале.
Самые теплые приветствия на самой высокой горной вершине России и Европы. В Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии прошел военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2021», к которому присоединились более 100 человек из 20 российских регионов. Двое участников совершили восхождение в форме красноармейцев 1942 года с использованием снаряжения 30-х годов.
Это поисковая акция советских солдат в местах боев Великой Отечественной войны. В этот раз удалось найти останки 19 красноармейцев, личности двоих установили – это значит, их семьи теперь знают их героическую историю. Личные вещи, среди которых обрывки писем, обмундирования, будут изучаться.
Битва за Кавказ длилась 442 суток, продолжалась с 25 июля 1942 года по 9 октября 43-го. Против Советского Союза выступили войска нацистской Германии, Румынии и Словакии. Как следует из архивных данных, потери советских войск превысили 1 млн человек. Это было одно из крупных и кровопролитных противостояний во время Великой Отечественной войны. Организаторы говорят о важности сохранения исторической памяти.
Также во время фестиваля «Заоблачный фронт» прошли выставки вооружения и амуниции, интерактивные площадки. Отдельную экспозицию – «Без срока давности» – посвятили теме преступлений нацистов и их пособников на оккупированных территориях. Работала и общественная приемная акции «Судьба солдата», чтобы родственники павших воинов могли узнать их боевой путь. За все время существования поискового движения удалось узнать об именах и судьбах 9,5 тыс. защитников Отечества. Работа продолжится до тех пор, пока не восстановят историю последнего героя.