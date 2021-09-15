«Заоблачный фронт»: на Кавказе поисковики обнаружили останки 19 красноармейцев

Останки 19 красноармейцев обнаружили во время экспедиции «Заоблачный фронт» на Кавказе. Личности двоих установлены. Об этом телеканалу БСТ сообщили участники проекта, к которому присоединились 20 российских регионов. Об исторической памяти, судьбах солдат и наследии семей – в нашем материале.

Самые теплые приветствия на самой высокой горной вершине России и Европы. В Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии прошел военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2021», к которому присоединились более 100 человек из 20 российских регионов. Двое участников совершили восхождение в форме красноармейцев 1942 года с использованием снаряжения 30-х годов.

Это поисковая акция советских солдат в местах боев Великой Отечественной войны. В этот раз удалось найти останки 19 красноармейцев, личности двоих установили – это значит, их семьи теперь знают их героическую историю. Личные вещи, среди которых обрывки писем, обмундирования, будут изучаться.

Акция «Судьба солдата» направлена на то, чтобы донести до родственников информацию о судьбе дедов, отцов, прадедов. Так как у многих родственники не пришли с фронта или пришли, но неизвестен весь боевой путь. И чтобы это все узнать, люди обращаются к нам. Анна Волкова, поисковик

Благодаря помощи волонтеров «Бессмертного полка» удалось найти родственников погибших, двое солдат – это уроженцы Грузии, 29 сентября 1942 года была атака горно-стрелковой дивизии на немецкий опорный пункт, в наших документах он называется ледовая база, по-немецки – тракторная станция. Когда красноармейцы подошли, туман рассеялся, они оказались на леднике, на виду немецких пулеметчиков. И почти все из них погибли. Владимир Волков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан

Битва за Кавказ длилась 442 суток, продолжалась с 25 июля 1942 года по 9 октября 43-го. Против Советского Союза выступили войска нацистской Германии, Румынии и Словакии. Как следует из архивных данных, потери советских войск превысили 1 млн человек. Это было одно из крупных и кровопролитных противостояний во время Великой Отечественной войны. Организаторы говорят о важности сохранения исторической памяти.

Это нужно для того, чтобы в том числе не искажалась историческая память за рубежом. Чтобы такими мероприятиями давать сигнал за рубеж, что наши молодые ребята чтят историческую память, помнят именно в тех исторических свидетельствах, и мы не собираемся, и мы против, и категорически критикует попытки что-то переписать. Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы VII созыва