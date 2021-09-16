В Башкирии задержали водителя, похитившего 300 кг металлолома

Накануне в Салавате сотрудники Росгвардии задержали водителя, который похитил 300 килограммов металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На улице Молодогвардейцев сотрудники Росгвардии заметили грузовик, в кузове которого виднелась из-под щебня груда металлолома. Правоохранители остановили автомобиль, однако сопроводительных документов у водителя не было.

Как было установлено, мужчина с целью наживы незаконно вывез с территории крупного предприятия, на котором работал, около 300 килограммов черного и цветного металла. пресс-служба Росгвардии Башкирии

31-летнего жителя Костромской области задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас ведется разбирательство.