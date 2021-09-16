В Уфе на перекрестке улиц Театральной и Пушкина появился новый светофор вызывного типа. Он был установлен по многочисленным просьбам уфимцев, так как перекресток находится возле двух крупных вузов.
Данный вопрос на заседания рассматривала межведомственная комиссия по обеспечению БДД. Кроме того, проводился мониторинг состояния текущей обстановки на данном участке автодороги.
Монтажные работы уже завершены. Рабочие нанесли разметку пешеходного перехода и установили новые дорожные знаки.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.