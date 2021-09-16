В Уфе пассажир автобуса обвинил водителя в краже карты «Алга»

Я показал в приложении, что баланс положительный и что водитель обманывает пассажиров. На что он забрал карту! То есть, он потом проведет оплату картой. Более того, водитель всем с картой «Алга» отказывал в оплате. То есть, он это делает неоднократно и постоянно – такая уловка!

уфимец