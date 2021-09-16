В Уфе пассажир автобуса обвинил водителя в краже карты «Алга»

Уфимец обвинил водителя уфимской маршрутки в краже транспортной карты "Алга". Он опубликовал обращение на сайте электронной приемной органов власти РБ.
Мужчина рассказал, что пытался оплатить проезд транспортной картой, но водитель заявил, что она недействительна и на ней отрицательный баланс.
Также пассажир подчеркнул, что во время поездки водитель разговаривал по телефону и неоднократно нарушал ПДД. Уфимец попросил вернуть его карту и денежные средства, а также привлечь перевозчика к ответственности - оштрафовать за отсутствие кассового аппарата и лишить права на перевозку пассажиров .