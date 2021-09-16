В Уфе пассажир автобуса обвинил водителя в краже карты «Алга»

Уфимец обвинил водителя уфимской маршрутки в краже транспортной карты "Алга". Он опубликовал обращение на сайте электронной приемной органов власти РБ.

Фото №1 - В Уфе пассажир автобуса обвинил водителя в краже карты «Алга»

Мужчина рассказал, что пытался оплатить проезд транспортной картой, но водитель заявил, что она недействительна и на ней отрицательный баланс.

Я показал в приложении, что баланс положительный и что водитель обманывает пассажиров. На что он забрал карту! То есть, он потом проведет оплату картой. Более того, водитель всем с картой «Алга» отказывал в оплате. То есть, он это делает неоднократно и постоянно – такая уловка!

уфимец

Также пассажир подчеркнул, что во время поездки водитель разговаривал по телефону и неоднократно нарушал ПДД. Уфимец попросил вернуть его карту и денежные средства, а также привлечь перевозчика к ответственности - оштрафовать за отсутствие кассового аппарата и лишить права на перевозку пассажиров .