В Башкирии лодка с пьяной компанией на борту села на мель

Вчера, 17 сентября, в Нуримановском районе Башкирии моторная лодка села на мель возле скал. На место происшествия направились спасатели.
В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС сообщили, что об инциденте сообщили очевидцы. В моторной лодке находилась группа людей в нетрезвом виде - двое 46 и 48-летних мужчин и две 41 и 44-летние женщины.
Спасатели эвакуировали группу людей вместе с лодкой к базе отдыха «Павловский парк». Спасатели оказали первую помощь женщине, у которой было рассечение брови.
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.