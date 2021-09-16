В Уфе появилась сенсорная комната для детей с особенностями развития

Сенсорную комнату для особенных детей открыли в Уфе в центре «Журавушка». Здесь появились пять подвесных тренажеров, которые позволяют улучшить здоровье детей с ограниченными возможностями здоровья.
Такие занятия не только улучшат настрой у воспитанников, но и будут активировать сенсорный опыт ребенка, то есть позволят лучше чувствовать тело, а также улучшить физические и социальные навыки. Показания к применению у детей с проблемами двигательной системы, неуклюжести, ДЦП легкой формы, задержках развития, аутизме, гиперактивности или агрессии.
Обустройство комнаты и покупка тренажеров обошлись в 355 тысяч рублей. Средства выделили в рамках программы ЭСКБ, благодаря которой в этом году открыли 4 таких же проекта.