В Уфе появилась сенсорная комната для детей с особенностями развития

И чтобы это развивалось, не только ЭСКБ. У нас много промышленных предприятий, которые могут оказывать помощь. Потому что не все можно сделать на бюджет города. Все-таки бюджет города не резиновый, очень много других социальных программ, а такую помощь город будет только приветствовать.

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы VII созыва