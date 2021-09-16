В Уфе появилась сенсорная комната для детей с особенностями развития

Сенсорную комнату для особенных детей открыли в Уфе в центре «Журавушка». Здесь появились пять подвесных тренажеров, которые позволяют улучшить здоровье детей с ограниченными возможностями здоровья.

Такие занятия не только улучшат настрой у воспитанников, но и будут активировать сенсорный опыт ребенка, то есть позволят лучше чувствовать тело, а также улучшить физические и социальные навыки. Показания к применению у детей с проблемами двигательной системы, неуклюжести, ДЦП легкой формы, задержках развития, аутизме, гиперактивности или агрессии.

На бревне вот ребенок должен сбалансировать, ощущения правильно поймать, скоординировать тело, чтобы не упасть с него. Бревно вертится. За счет этого ребенок при качке стоя на ногах или координируя тело, ощущает собственное тело. Так как у ребенка слабо развита система по ощущению собственного тела, поэтому и страдает и речь, и понимание речи, инструкций.

Гузяль Ибраева, учитель-дефектолог центра «Журавушка»

Обустройство комнаты и покупка тренажеров обошлись в 355 тысяч рублей. Средства выделили в рамках программы ЭСКБ, благодаря которой в этом году открыли 4 таких же проекта.

Фото №1 - В Уфе появилась сенсорная комната для детей с особенностями развития

У нас это не единичный проект. У нас есть программа благотворительности, ежегодно утверждается. Мы подобным детским учреждениям и другим незащищенным слоям оказываем помощь.

Андрей Травкин, генеральный директор предприятия «ЭСКБ»

И чтобы это развивалось, не только ЭСКБ. У нас много промышленных предприятий, которые могут оказывать помощь. Потому что не все можно сделать на бюджет города. Все-таки бюджет города не резиновый, очень много других социальных программ, а такую помощь город будет только приветствовать.

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы VII созыва