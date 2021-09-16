В Башкирии за жалобу полиции на громких соседей оштрафовали мужчину

Суд оштрафовал жителя Чекмагушевского района за жалобу полиции на громких соседей. Вызов мужчины оказался ложным. Об этом рассказали в пресс-службе Чекмагушевского межрайонного суда.

Инцидент произошел 18 августа примерно в 4 утра. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что из соседней квартиры громко играет музыка. По прибытию полицейских данный факт не подтвердился.