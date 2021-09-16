В России водителей ожидают новые санкции

Инспекторы ГИБДД начали применять санкции к автовладельцам за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах. Об этом сообщают РИА Новости.

Первые запреты данных атрибутов появились ещё весной. Тогда сотрудники дорожно-транспортной службы лишь предупреждали водителей о нарушении или штрафовали на 500 рублей. Теперь автовладельцам начали выдавать предписание о снятии шторок. Иногда шторки снимаются сразу во время проверки документов.