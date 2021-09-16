В России водителей ожидают новые санкции

Инспекторы ГИБДД начали применять санкции к автовладельцам за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах. Об этом сообщают РИА Новости.

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Первые запреты данных атрибутов появились ещё весной. Тогда сотрудники дорожно-транспортной службы лишь предупреждали водителей о нарушении или штрафовали на 500 рублей. Теперь автовладельцам начали выдавать предписание о снятии шторок. Иногда шторки снимаются сразу во время проверки документов.

Каркасные шторки нарушают регламент, запрещающий использование посторонних предметов, которые могут ограничивать обзор водителя.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения.

представитель ГИБДД 