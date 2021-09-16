Эксперты назвали угрозу заноса птичьего гриппа в Башкирию «высокой»

Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в России остается напряженной. На сегодняшний день зарегистрировано 17 вспышек гриппа птиц в 7 субъектах, в том числе в соседнем субъекте с нашей республикой зарегистрировано уже 5 вспышек заболевания среди дикой и сельскохозяйственной птицы.

пресс-служба Управления ветеринарии Башкирии