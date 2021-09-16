Эксперты назвали угрозу заноса птичьего гриппа в Башкирию «высокой»
В Управлении ветеринарии РБ заявили о "высокой" угрозе заноса птичьего гриппа на территорию Башкирии. Зарегистрированы вспышки в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в России остается напряженной. На сегодняшний день зарегистрировано 17 вспышек гриппа птиц в 7 субъектах, в том числе в соседнем субъекте с нашей республикой зарегистрировано уже 5 вспышек заболевания среди дикой и сельскохозяйственной птицы.
пресс-служба Управления ветеринарии Башкирии
Региональное Управление ветеринарии ежемесячно проводит отбор проб продукции птицеводства и увеличило количество исследований в лаборатории. Таким образом ведомство усилило меры по недопущению распространения птичьего гриппа
Вся техника республиканского противоэпизоотического отряда переведена в режим повышенной готовности для быстрого купирования возможного очага.
пресс-служба Управления ветеринарии Башкирии
На сегодняшний день во всех категориях хозяйств в Башкирии содержится свыше 12 млн птиц.