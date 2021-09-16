Жительница Башкирии вонзила нож в грудь своего мужа

Суд вынес приговор 45-летней жительнице Миякинского района. Женщина ударила ножом в грудь своего супруга. Врачи диагностировали у него повреждение плевры и ткани лёгкого, которое осложнилось пневмотораксом.

В пресс-службе Стерлибашевского межрайонного суда рассказали, что инцидент произошел в начале июня текущего года. Между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и один раз ударила им мужа в область груди.