В Уфе пьяная девушка устроила ДТП: четверо пострадали

Известно, что молодой водитель сел руль иномарки в состоянии опьянения, при проведении освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха было установлено 1.350 мг/л. Девушка была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.18 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Теперь ей грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет.

пресс-служба ГИБДД Уфы