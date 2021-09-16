В Уфе пьяная девушка устроила ДТП: четверо пострадали

Вчера, 15 сентября, в Уфе водитель автомобиля Hyundai Getz допустила столкновение с отечественной "Четырнадцатой", которая стояла в ожидании зеленого сигнала светофора. ДТП произошло напротив жилого дома №2 по улице Комарова.

Фото №1 - В Уфе пьяная девушка устроила ДТП: четверо пострадали

В пресс-службе ГИБДД Уфы рассказали, что за рулем иномарки находилась 19-летняя девушка. В ходе проверки выяснилось, что она управляла автомобилем в нетрезвом виде.

Известно, что молодой водитель сел руль иномарки в состоянии опьянения, при проведении освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха было установлено 1.350 мг/л. Девушка была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.18 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Теперь ей грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет.

пресс-служба ГИБДД Уфы

В результате ДТП пострадали две 20-летние пассажирки иномарки, а также 19-летний водитель "Четырнадцатой" и его 20-летняя пассажирка. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.