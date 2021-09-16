В Уфе пьяная девушка устроила ДТП: четверо пострадали

Вчера, 15 сентября, в Уфе водитель автомобиля Hyundai Getz допустила столкновение с отечественной "Четырнадцатой", которая стояла в ожидании зеленого сигнала светофора. ДТП произошло напротив жилого дома №2 по улице Комарова.
В пресс-службе ГИБДД Уфы рассказали, что за рулем иномарки находилась 19-летняя девушка. В ходе проверки выяснилось, что она управляла автомобилем в нетрезвом виде.
В результате ДТП пострадали две 20-летние пассажирки иномарки, а также 19-летний водитель "Четырнадцатой" и его 20-летняя пассажирка. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.