В Уфе осудят свидетеля преступления, который отказался от дачи показаний

В Уфе за отказ от дачи показаний пойдет под суд 21-летний парень, ставший свидетелем преступления. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Обвиняемого, отбывающего наказание в колонии, допрашивали в рамках уголовного дела по факту применения насилия одним из осужденных в отношении сотрудников ИК-13. От дачи показаний он отказался, хотя был очевидцем обстоятельств преступления.