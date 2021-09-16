В Уфе осудят свидетеля преступления, который отказался от дачи показаний

В Уфе за отказ от дачи показаний пойдет под суд 21-летний парень, ставший свидетелем преступления. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.
Обвиняемого, отбывающего наказание в колонии, допрашивали в рамках уголовного дела по факту применения насилия одним из осужденных в отношении сотрудников ИК-13. От дачи показаний он отказался, хотя был очевидцем обстоятельств преступления.
Свою вину парень признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.