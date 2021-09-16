В Башкирии за сутки жертвами коронавируса стали 15 человек

15 летальных случаев от коронавируса зарегистрировано за последние сутки в Башкортостане. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
С начала пандемии жертвами ковида стали 1357 жителя республики, больше тысячи из них были люди старше 60 лет. Врачи выявили 316 новых случаев заражения. В стационарах находятся 748 человека, 50 пациентов в тяжелом состоянии.
Что касается вакцинации, полностью ее завершили более 1 млн. 114 тысяч человек, только за минувшие сутки привились почти 11 тысяч местных жителей.