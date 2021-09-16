В Башкирии стартовал чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров дал старт чемпионату Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Мероприятие проходит по всей стране в несколько этапов, начиная от внутришкольного и до суперфинала.
Победители регионального финала отправятся на финал Приволжского федерального округа. Команды-победители Суперфинала по традиции попадут на «Финал четырех» Евролиги, где смогут посмотреть игры сильнейших баскетбольных клубов Европы.
Также премьер-министр посетил открытую тренировку баскетбольного клуба «Уфимец» и вручил сертификаты на спортивное оборудование для школ республики.