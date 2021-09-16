В Башкирии стартовал чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров дал старт чемпионату Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Мероприятие проходит по всей стране в несколько этапов, начиная от внутришкольного и до суперфинала.

Победители регионального финала отправятся на финал Приволжского федерального округа. Команды-победители Суперфинала по традиции попадут на «Финал четырех» Евролиги, где смогут посмотреть игры сильнейших баскетбольных клубов Европы.

Было важно приехать и поздравить с этим ребят, тренеров. Пожелать им удачи в сезоне. Посмотрели открытую тренировку, видим, что есть баскетболисты, которые могут претендовать на хорошие результаты.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Также премьер-министр посетил открытую тренировку баскетбольного клуба «Уфимец» и вручил сертификаты на спортивное оборудование для школ республики.