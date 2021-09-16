В Башкирии стартовал чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Было важно приехать и поздравить с этим ребят, тренеров. Пожелать им удачи в сезоне. Посмотрели открытую тренировку, видим, что есть баскетболисты, которые могут претендовать на хорошие результаты.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан