Житель Башкирии бил сотрудника полиции кулаками и ногами

В Ишимбае осудили мужчину, который напал на сотрудника полиции. Инцидент произошел в марте текущего года.

Фото №1 - Житель Башкирии бил сотрудника полиции кулаками и ногами

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что осуждённый устроил дома скандал, в ходе которого избил свою жену. На место происшествия приехал участковый. После выяснения обстоятельств полицейский предложил мужчине проехать в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Однако мужчина в состоянии подпития, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал кидаться на правоохранителя, нанес ему удары ногами. Продолжая свои преступные действия, направленные на применение насилия в отношении сотрудника полиции, уже находясь в салоне патрульного автомобиля, дебошир нанес сотруднику полиции кулаком еще ряд ударов.

пресс-служба МВД Башкирии

Материалы были переданы в Следственный комитет, где в отношении жителя Ишимбая возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к одному году условного лишения свободы.