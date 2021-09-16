Житель Башкирии бил сотрудника полиции кулаками и ногами

Однако мужчина в состоянии подпития, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал кидаться на правоохранителя, нанес ему удары ногами. Продолжая свои преступные действия, направленные на применение насилия в отношении сотрудника полиции, уже находясь в салоне патрульного автомобиля, дебошир нанес сотруднику полиции кулаком еще ряд ударов.

пресс-служба МВД Башкирии