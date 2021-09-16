Житель Башкирии бил сотрудника полиции кулаками и ногами

В Ишимбае осудили мужчину, который напал на сотрудника полиции. Инцидент произошел в марте текущего года.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что осуждённый устроил дома скандал, в ходе которого избил свою жену. На место происшествия приехал участковый. После выяснения обстоятельств полицейский предложил мужчине проехать в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Материалы были переданы в Следственный комитет, где в отношении жителя Ишимбая возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к одному году условного лишения свободы.