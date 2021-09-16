В Уфе сотрудники ДПС, начав преследование автобуса, врезались в «Девятку»

Сегодня утром, 16 сентября, сотрудники ГИБДД, начав преследование, врезались в попутную "Девятку". ДТП произошло на улице Интернациональной.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что сотрудники ДПС увидели автобус, который проехал на красный сигнал светофора. Включив специальный звуковой сигнал и проблесковые маячки, инспекторы решили совершить разворот, в результате чего произошло столкновение с "Ладой" девятой модели.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка.