В Башкирии подросток поджёг мусорку

В Салавате неугомонный ребёнок поджёг мусорку. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Уфанет».

На кадрах хорошо заметно, как неизвестный мальчик сначала ходит вокруг мусорных контейнеров. После он присаживается к груде сваленного мусора и что-то поджигает. Дождавшись, когда огонь разгорится, мальчик вприпрыжку скрывается за домом.

Через короткое время огонь разгорается сильнее, он начинает привлекать внимание прохожих. Сначала возгорание попытались потушить дворники. До приезда пожарных им удавалось сдерживать пламя. А вскоре возгорание ликвидировали профессионалы.

Пока неизвестно, будут ли искать маленького поджигателя, и понесёт ли он какое-либо наказание. Однако всем родителям стоит провести беседу с детьми об опасности таких развлечений.