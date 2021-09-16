В геопарке «Торатау» прошла экологическая акция

Активисты очищали от мусора подножие скалы Калим-Ускан, которая пользуется популярностью у туристов. Помимо баллонов и банок, волонтеры нашли даже выброшенные детали автомобиля, а в лесу обнаружили стихийные свалки.

Глушитель машины в глуши. Находка действительно удивительная. Как такая крупная автозапчасть оказалась возле памятника природы, остается только догадываться. В основном эковолонтерам попадался более привычный мусор: бутылки, целлофановые мешки, баллоны и банки.

Более 20 человек приехали к подножию скалы Калим-Ускан, чтобы навести чистоту. Место среди туристов популярное. Это видно и по остаткам кострищ, и по разнообразию мусора. Контейнеров в таком месте, конечно, нет. Но это не значит, что отходы можно разбрасывать там, где вздумается.

Свой быт туристы любят обустраивать. Но вот о вреде природе задумываются не всегда. Эта постройка когда-то была туалетом, но полиэтилен, служивший стенками, уже разлетелся вокруг, а в яме один мусор.

Волонтеры прошли и по лесам вдоль дороги, ведущей к скале. И в одном месте наткнулись на стихийную свалку. Бочки, старые санки и обувь. Мусорный "урожай" по-настоящему богатый. Кто его оставил – вряд ли удастся узнать.