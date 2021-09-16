Для Уфимской агломерации и Уфы закупили 120 новых автобусов марки ПАЗ. Подмосковное ООО «Тяжпромлизинг» получило госконтракт, снизив начальную цену до 684,1млн рублей (3.5%).
В пресс-службе Минтранса Башкирии сообщили, что новая партия автобусов среднего класса марки Vector NEXT Павловского автозавода пополнит парк ГУП «Башавтотранс» и предназначается для обслуживания Уфы и Уфимской агломерации.
За счет увеличенной длины кузова данные автобусы обладают повышенной пассажировместимостью, системой мониторинга пассажиропотока на каждую дверь, USB-розетками, системой видеонаблюдения, тахографами, датчиками уровня топлива, навигацией ГЛОНАСС и электронной системой информирования.
В настоящее время оформляются все необходимые документы на автобус, после чего их зарегистрируют в Госавтоинспекции и передадут перевозчику. Расчет за технику запланирован на 2025 год.
Фото: truck.ironhorse.ru.