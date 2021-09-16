Для Уфимской агломерации и Уфы закупили 120 новых автобусов

В пресс-службе Минтранса Башкирии сообщили, что новая партия автобусов среднего класса марки Vector NEXT Павловского автозавода пополнит парк ГУП «Башавтотранс» и предназначается для обслуживания Уфы и Уфимской агломерации.

В настоящее время оформляются все необходимые документы на автобус, после чего их зарегистрируют в Госавтоинспекции и передадут перевозчику. Расчет за технику запланирован на 2025 год.