В Уфе трое неизвестных жестоко избили и ограбили мужчину

В Уфе произошло жестокое преступление. 15 сентября трое неизвестных безжалостно избили, а после ограбили мужчину.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин и одна женщина за углом дома на улице Солнечногорской повалили на землю уфимца. Они начали жестоко избивать его. А когда несчастный отключился, ещё несколько раз ударили его ногами по голове и лицу.
Злоумышленники сняли с пострадавшего кроссовки, ремень, обыскали карманы, а после разошлись в разные стороны, оставив мужчину без сознания.
Через некоторое время на место происшествия прибыла скорая помощь. Предстоит выяснить все детали страшного преступления. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.
Фото: соцсети.