В Уфе трое неизвестных жестоко избили и ограбили мужчину

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин и одна женщина за углом дома на улице Солнечногорской повалили на землю уфимца. Они начали жестоко избивать его. А когда несчастный отключился, ещё несколько раз ударили его ногами по голове и лицу.