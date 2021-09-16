Три красавицы из Уфы принимают участие в конкурсе «Мисс офис-2021»

Сразу три красавицы из Уфы принимают участие в 12-ом сезоне международного конкурса «Мисс офис-2021». Голосование стартует уже 20 сентября.

30-летняя Эльвина Фёдорова из Уфы представляет ООО «СтройОборудование», где девушка занимает должность менеджера по персоналу.

33-летняя Элина Янцер выступает на конкурсе от компании «Газпром», где работает руководителем группы CRM-продаж.

А 25-летняя Гузель Вильданова представляет «Центр развития бизнеса», где она трудится HR-менеджером.

Девушки готовы бороться за выход в финал, ведь каждая умеет добиваться своих целей в жизни.

Поддержать участниц из Башкирии можно на официальном сайте с 20 сентября до 10 октября.