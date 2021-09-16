В Башкирии машина вылетела в кювет: погиб водитель

Сегодня, 16 сентября, рано утром в Абзелиловском районе произошла смертельная авария. Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Инцидент зафиксирован на 16 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай. 39-летний мужчина за рулём «Рено Логан» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся и опрокинулся, получив серьёзные повреждения.

От полученных травм водитель скончался на месте аварии. Его 34-летнего пассажира в срочном порядке госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.