Жители Уфы требуют отделения Шакши от столицы

Житель Шакши опубликовал петицию об отделении микрорайона от Уфы. Горожанин не доволен отношением городских властей к микрорайону.
Уфимец просит отделить Шакшу от Калининского района или совсем от Уфы, потому что считает, что администрация района относится к этой территории с большим пренебрежением. В частности, ему не нравится, что два выезда совсем не облагорожены: один через скотопрогон, а другой через «технологические «красоты» Кроношпана». Дороги там совсем не освещаются, постоянно разбиты.
Не доволен горожанин и отсутствием в Шакше кинотеатра, бассейна, больницы, парков, скверов и других мест отдыха, которые есть в других районах Уфы. Уфимец требует отделить Шакшу в отдельный район и заняться его благосостоянием.
Петицию пока подписали 37 человек.
Фото: 2gis.com