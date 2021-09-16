Жители Уфы требуют отделения Шакши от столицы

Уфимец просит отделить Шакшу от Калининского района или совсем от Уфы, потому что считает, что администрация района относится к этой территории с большим пренебрежением. В частности, ему не нравится, что два выезда совсем не облагорожены: один через скотопрогон, а другой через «технологические «красоты» Кроношпана». Дороги там совсем не освещаются, постоянно разбиты.