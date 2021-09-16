Жители Уфы требуют отделения Шакши от столицы

Житель Шакши опубликовал петицию об отделении микрорайона от Уфы. Горожанин не доволен отношением городских властей к микрорайону.

Фото №1 - Жители Уфы требуют отделения Шакши от столицы

Уфимец просит отделить Шакшу от Калининского района или совсем от Уфы, потому что считает, что администрация района относится к этой территории с большим пренебрежением. В частности, ему не нравится, что два выезда совсем не облагорожены: один через скотопрогон, а другой через «технологические «красоты» Кроношпана». Дороги там совсем не освещаются, постоянно разбиты.

Не доволен горожанин и отсутствием в Шакше кинотеатра, бассейна, больницы, парков, скверов и других мест отдыха, которые есть в других районах Уфы. Уфимец требует отделить Шакшу в отдельный район и заняться его благосостоянием.

Петицию пока подписали 37 человек. 

Фото: 2gis.com

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