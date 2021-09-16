В Уфе пропала 12-летняя девочка

В Уфе объявили срочные поиски 12-летней Снежаны Захаровой. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
Ещё накануне, 15 сентября, девочка вышли из дома, но обратно так и не вернулась. Близкие Снежаны не могут связаться с ребёнком.
Приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза сине-зеленые. Была одета в темно-красную куртку, синюю футболку, темно-зеленые джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местоположении Снежаны, просят сообщить по номерам: 8 987 493 13 04, 8 800 700 54 52, 112.