В Уфе пропала 12-летняя девочка

В Уфе объявили срочные поиски 12-летней Снежаны Захаровой. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Ещё накануне, 15 сентября, девочка вышли из дома, но обратно так и не вернулась. Близкие Снежаны не могут связаться с ребёнком.