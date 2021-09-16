Ляйсан Утяшева поделилась рецептом плова любимой бабушки

Известная уроженка Башкирии – Ляйсан Утяшева вновь порадовала поклонников. Спортсменка и телеведущая поделилась «сокровенным» в социальных сетях.

Фото №1 - Ляйсан Утяшева поделилась рецептом плова любимой бабушки

Ляйсан Утяшева опубликовала видео, в котором готовит плов с любимой нэнэй Зубаржат на той самой кухне, где впервые начала осваивать навык готовки. Они не только поделились рецептом вкусного блюда, но и поговорили по душам.

Например, Зубаржат рассказал, что не любит, когда мужья готовят, ведь считает, что это только женское дело. А Ляйсан Утяшева отметила, что наоборот любит проводить время с мужем за готовкой для семьи. Спортсменка отметила, что всем секретам и хитростям её научила именно бабушка.

Нэнэй всегда меня учила, что на кухне нельзя разговаривать о плохом, потому что еда впитывает энергетику, и получится невкусно. Даже если логически посмотреть на это, вспомните себя в плохом настроении, все валится из рук, правда?

Ляйсан Утяшева

Фото: liasanutiasheva

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