Ляйсан Утяшева поделилась рецептом плова любимой бабушки

Ляйсан Утяшева опубликовала видео, в котором готовит плов с любимой нэнэй Зубаржат на той самой кухне, где впервые начала осваивать навык готовки. Они не только поделились рецептом вкусного блюда, но и поговорили по душам.

Например, Зубаржат рассказал, что не любит, когда мужья готовят, ведь считает, что это только женское дело. А Ляйсан Утяшева отметила, что наоборот любит проводить время с мужем за готовкой для семьи. Спортсменка отметила, что всем секретам и хитростям её научила именно бабушка.