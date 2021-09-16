Радий Хабиров проинспектировал ход строительства Восточного выезда из Уфы

Стройка с опережением. Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом работ на Восточном выезде из Уфы. Новая автодорога напрямую свяжет столицу и трассу М5, улучшив логистику и сократив время на въезд и выезд из города.

Длина моста через реку Уфу вместе с эстакадой составит более двух с половиной километров, скоростная платная автомагистраль еще 10 километров. Чтобы сэкономить время и деньги, бетонные балки и эстакады рабочие изготавливают прямо на объекте. Благодаря этому готовность мостового перехода составляет 25%. Восточный выезд стал первым в России проектом, который успешно прошел сертификацию по специальной системе,  разработанной ВЭБ.РФ. Концессионер ведет работу, соблюдая строгие требования по качеству и охране окружающей среды. Башкортостан же получит крупнейший инфраструктурный объект на выгодных для себя условиях. 

Проект строится с привлечением федеральных средств, республиканских средств и средств частного инвестора. В этом и есть основное преимущество для концедента, для республики. Поскольку нет необходимости сразу вложить все республиканские деньги. Строительство ведется за счет нескольких источников. В этом и есть основное преимущество.

Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании
Фото №1 - Радий Хабиров проинспектировал ход строительства Восточного выезда из Уфы

Есть жители населенных пунктов как Бурцево, Самохваловка, Иглино. Те, которые ежедневно работают в Уфе. И они сегодня пользуются южным выездом, чтобы прибыть на место работы. Строительство этого объекта позволит им сэкономить время буквально на треть. Так как протяженность этого объекта 13 километров, а если ехать вокруг, то это составляет порядка 30 километров.

Мансаф Низакаев, руководитель транспортной дирекции Республики Башкортостан
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