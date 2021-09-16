Радий Хабиров проинспектировал ход строительства Восточного выезда из Уфы

Стройка с опережением. Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом работ на Восточном выезде из Уфы. Новая автодорога напрямую свяжет столицу и трассу М5, улучшив логистику и сократив время на въезд и выезд из города.

Длина моста через реку Уфу вместе с эстакадой составит более двух с половиной километров, скоростная платная автомагистраль еще 10 километров. Чтобы сэкономить время и деньги, бетонные балки и эстакады рабочие изготавливают прямо на объекте. Благодаря этому готовность мостового перехода составляет 25%. Восточный выезд стал первым в России проектом, который успешно прошел сертификацию по специальной системе, разработанной ВЭБ.РФ. Концессионер ведет работу, соблюдая строгие требования по качеству и охране окружающей среды. Башкортостан же получит крупнейший инфраструктурный объект на выгодных для себя условиях.