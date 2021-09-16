В Уфе отметили юбилей парка «Первомайский»

Парк «Первомайский» в Черниковке отметил свой 30-летний юбилей. Хотя менее года назад общественное пространство, по сути, переродилось заново. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2019 году здесь началась масштабная реконструкция. Сегодня «Первомайский» – один из лучших парков башкирской столицы.
Несмотря на то, что на улице уже стемнело, Лариса Суркова не может уговорить своих детей пойти домой. Девочки с удовольствием осваивают турники на спортивной площадке. Семья приходит сюда на прогулки каждый день – живут близко. Сурковы переехали в Черниковку недавно, парк стал их самым любимым местом.
Два года, начиная с 2019 года, в парке шла полная реконструкция. Вложено было более 700 млн. рублей. Рабочие расчистили и углубили пруд, запустили фонтан. А вокруг него появился амфитеатр. Были обустроены новые дорожки и заново проложены коммуникации. Кстати, иллюминации здесь могут позавидовать многие общественные пространства центра города. Здесь появилась несколько спортивных и детских площадок, зона для выгула собак. А ведь раньше «Первомайский» местные жители чуть ли не сравнивали с пустырем.
В день рождения в парке было как никогда много гостей. На праздник шли целыми семьями. Всюду проходили мастер-классы и выставки мастеров. Детей развлекали аниматоры, а на главной сцене весь вечер шел концерт. Разделить радость уфимцев приехал и глава региона Радий Хабиров. На протяжении всей реконструкции он лично контролировал ход работ.
Жители Уфы, общаясь с главой республики, высказали озабоченность судьбой здания, где раньше был кинотеатр «Победа». Радий Хабиров заверил: постройка и дальше будет служить домом искусства.
«Первомайский» менее чем за год превратился одну из главных точек притяжения не только жителей Черниковки, но и всех уфимцев, а также гостей столицы. Общественное пространство задает новый стандарт качественного и функционального парка, где интересно и удобно всем – и детям, и старшему поколению.