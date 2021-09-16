В Уфе отметили юбилей парка «Первомайский»

Парк «Первомайский» в Черниковке отметил свой 30-летний юбилей. Хотя менее года назад общественное пространство, по сути, переродилось заново. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2019 году здесь началась масштабная реконструкция. Сегодня «Первомайский» – один из лучших парков башкирской столицы.

Несмотря на то, что на улице уже стемнело, Лариса Суркова не может уговорить своих детей пойти домой. Девочки с удовольствием осваивают турники на спортивной площадке. Семья приходит сюда на прогулки каждый день – живут близко. Сурковы переехали в Черниковку недавно, парк стал их самым любимым местом.

Очень просятся сюда постоянно. У меня две дочери, Очень хороший парк. Нравится. Концерты часто тут проходят, фонтан тут есть. Вечером, когда включают огоньки, красиво, можно прогуляться перед сном. Лариса Суркова, жительница г. Уфы

Два года, начиная с 2019 года, в парке шла полная реконструкция. Вложено было более 700 млн. рублей. Рабочие расчистили и углубили пруд, запустили фонтан. А вокруг него появился амфитеатр. Были обустроены новые дорожки и заново проложены коммуникации. Кстати, иллюминации здесь могут позавидовать многие общественные пространства центра города. Здесь появилась несколько спортивных и детских площадок, зона для выгула собак. А ведь раньше «Первомайский» местные жители чуть ли не сравнивали с пустырем.

Раньше гуляли, когда старший ребенок был маленький. Здесь было просто озеро, дорожки и больше ничего. Скамейки стояли. Светлана Снегирева, жительница г. Уфы

В день рождения в парке было как никогда много гостей. На праздник шли целыми семьями. Всюду проходили мастер-классы и выставки мастеров. Детей развлекали аниматоры, а на главной сцене весь вечер шел концерт. Разделить радость уфимцев приехал и глава региона Радий Хабиров. На протяжении всей реконструкции он лично контролировал ход работ.

Жители Уфы, общаясь с главой республики, высказали озабоченность судьбой здания, где раньше был кинотеатр «Победа». Радий Хабиров заверил: постройка и дальше будет служить домом искусства.