Как защитить свою электронную почту от программ-вымогателей

Программы-вымогатели - это продвинутая форма кибератак и одна из самых серьезных угроз, с которыми сталкиваются службы безопасности по всему миру. Программы-вымогатели могут использоваться для атак любых организаций, от небольших команд до крупных предприятий, государственных систем и правительственных сетей. Атака WannaCry является одним из самых известных вирусов программ-вымогателей.

WannaCry - это вредоносная программа, которая за один день заразила более 230 000 компьютеров в 150 компаниях. Он зашифровал все файлы, найденные на устройстве, и попросил пользователей заплатить сумму 300 долларов в биткойнах, чтобы восстановить их.

Программы-вымогатели еще долгое время будут оставаться одной из самых серьезных угроз в виртуальном мире. Хорошая новость заключается в том, что есть советы по предотвращению атак программ-вымогателей, позволяющие сосредоточиться на основе вашего бизнеса и обеспечить безопасность вашей информации и данных.

Вот несколько советов по защите вашей электронной почты от программ-вымогателей.

1. Своевременно обновляйте антивирус

Регулярно устанавливайте обновления для вашей ОС, браузера, антивируса и другого ПО. Это кажется очевидным, но люди иногда пренебрегают этим. Преступники используют «дыры» в программном обеспечении, чтобы заразить устройства пользователей. Установите надежный антивирус, который умеет бороться с программами-вымогателями. Многие антивирусные пакеты теперь предлагают функции обнаружения программ-вымогателей или настройки, которые пытаются обнаружить подозрительное поведение, характерное для всех программ-вымогателей: шифрование файлов. Эти приложения отслеживают ваши файлы на предмет неожиданного поведения, например, странного нового программного обеспечения, пытающегося зашифровать их все. Некоторые пакеты безопасности даже делают копии файлов, которым угрожает программа-вымогатель.

2. Используйте премиум-VPN

Многие пользователи, подключающиеся к общедоступным Wi-Fi, не знают, насколько легко их взломать, украсть конфиденциальные данные и установить программы-вымогатели. Когда VPN шифрует ваш трафик, вы можете подключиться к общедоступному Wi-Fi и оставаться в безопасности. Он также позволяет обойти географические ограничения и обеспечивает анонимность в Интернете. Если вы открываете электронную почту со смартфона, вы можете установить VPN на свое устройство. Это обеспечит безопасность данных с помощью лучших VPN для Android для вашего спокойствия. Adroid имеет множество функций защиты смартфона от всевозможных угроз. Однако утечки данных по-прежнему происходят, и вредоносные приложения иногда появляются в Play Store, но правильно используемые встроенные настройки безопасности Android могут минимизировать риск.

3. Сканируйте и фильтруйте электронные письма

Для чего нужно фильтровать электронные письма? Фильтрация и сканирование электронной почты помогает определить и задержать нежелательный контент. Сортировка корреспонденции еще на внешнем сервере помогает снизить информационный трафик, сократить время поиска нужного письма в массиве нежелательных, устранить множество случаев фишинга и мошенничества с программами-вымогателями, прежде чем они действительно достигнут вас. Но, самое главное – это обезопасить себя от перехода по вредоносной ссылке в электронном письме – сделать так, чтобы оно никогда не попало в их почтовый ящик. Чтобы добиться этого, нужно применять средства сканирования контента и фильтрации электронной почты, таким образом, установленные фильтры значительно сократят количество фишинговых и вымогательских программ.

4. Распознавайте подозрительные электронные письма

Один из классических способов проникновения программ-вымогателей на ваш компьютер - это электронная почта. Это связано с тем, что рассылка вредоносного ПО на тысячи адресов электронной почты - дешевый и простой способ для банд вымогателей по распространению вредоносного ПО. Несмотря на базовый характер этой тактики, она по-прежнему удручающе эффективна.

Научитесь распознавать подозрительные электронные письма, чтобы защитить себя от программ-вымогателей и других рисков, связанных с электронной почтой, таких как фишинг. Основное правило: не открывайте электронные письма от отправителей, которых вы не знаете. И не нажимайте на ссылки в электронном письме, если вы не совсем уверены, что это безопасно. По возможности избегайте вложений и остерегайтесь вложений, которые просят вас включить макросы, поскольку это классический путь к заражению вредоносным ПО. Рассмотрите возможность использования двухфакторной аутентификации в качестве дополнительного уровня безопасности.

В заключении