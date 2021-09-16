Житель Уфы стал свидетелем отравления собаки

Председатель временной рабочей группы Общественной палаты РБ по решению проблем бездомных животных Булат Сафин рассказал о жалобе жителя Уфы. Мужчина сообщил, что стал свидетелем жестокого убийства собаки.
Инцидент произошёл в микрорайоне «Яркий». Неизвестный мужчина приехал на улицу Архитектора Калимуллина на машине, подбросил еду собаке и уехал. После трапезы животному стало плохо. Пёс скончался в муках прямо на детской площадке.
В убийстве собаки мужчина подозревает сотрудника Управления башкирской ветеринарии. А Булат Сафин отметил, что, если факт умышленного убийства будет доказан, то это можно расценивать как преступление.
Этот случай в очередной раз является иллюстрацией несовершенства нового законодательства в этой сфере. Механизмы реализации закона не отработаны, они непонятны ни жителям, ни органам местного самоуправления, ни специализированным организациям. Боюсь, что к этому вопросу все будут относиться сквозь пальцы до очередного несчастного случая. Пример: запросы Общественной палаты РБ в школу №74 города Уфы по жалобам родителей учеников на бродячих животных близ этой школы до сих пор не получили ответа и реакции. Ни органами местного самоуправления, ни Министерством образования республики не разработаны какие-либо методические рекомендации распространения среди воспитанников и обучающихся сведений о правильном поведении при встрече с бродячими животными, публично не распространяются телефоны специализированных организаций, куда жители могут спокойно звонить и сообщать о выявленных случаях агрессивного поведения бродячих животных.