Житель Уфы стал свидетелем отравления собаки

Этот случай в очередной раз является иллюстрацией несовершенства нового законодательства в этой сфере. Механизмы реализации закона не отработаны, они непонятны ни жителям, ни органам местного самоуправления, ни специализированным организациям. Боюсь, что к этому вопросу все будут относиться сквозь пальцы до очередного несчастного случая. Пример: запросы Общественной палаты РБ в школу №74 города Уфы по жалобам родителей учеников на бродячих животных близ этой школы до сих пор не получили ответа и реакции. Ни органами местного самоуправления, ни Министерством образования республики не разработаны какие-либо методические рекомендации распространения среди воспитанников и обучающихся сведений о правильном поведении при встрече с бродячими животными, публично не распространяются телефоны специализированных организаций, куда жители могут спокойно звонить и сообщать о выявленных случаях агрессивного поведения бродячих животных.

Булат Сафин