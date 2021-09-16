В Башкирии стала дешевле морковь

Специалисты Башстата поделились результатами еженедельного мониторинга цен на продукты в республике.
Так, стало известно, что значительно выросли в цене огурцы (19,4%). Килограмм этого овоща теперь можно приобрести в среднем за 61 рубль. Также подорожали картофель (6,7%) и помидоры (5,2%).
Незначительно выросли в цене: сыры, вермишель, печенье, соль, молоко, мясные консервы для детского питания, мука, сметана, яйца, макароны, жирный творог, хлеб, репчатый лук, сливочное масло, свинина, яблоки, говядина, пшено, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты и сахар.
Но некоторые продукты за неделю наоборот стали дешевле. Например, свежая морковь (5,3%), килограмм которой в среднем можно приобрести за 37 рублей. Также значительно стали дешевле мороженая рыба (3,3%) и свежая капуста (2,6).
Незначительно стали дешевле такие продукты, как маргарин, куры, овощные консервы для детского питания, все виды колбас, подсолнечное масло, черный чай, гречневая крупа, рис, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сосиски, сардельки.