В Уфе появилась уникальная нейростудия для абилитации детей

Я как врач сама могу увидеть, что эта проблема есть. Она есть не только в республике, но и по всей России. Мне очень приятно и радостно, что в Башкирии этой проблеме уделили огромное внимание. Минздрав нас очень поддерживает.

Каринэ Хабирова