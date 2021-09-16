В Уфе появилась уникальная нейростудия для абилитации детей

Помощь особенным детям. В уфимском медицинском центре абилиатации «Любимый малыш» при поддержке компании «Башнефть» открылась нейростудия «Баланс здоровья». На площади в 500 квадратных метров расположились залы, каждый из которых выполнен в индивидуальном стиле, с учетом современных дизайн-проектов.

Особую значимость представляет их функциональность. Для особенных детей в центре будут работать комнаты гидрореабилитации, скалолазания, арт-терапии, а также сенсорно-динамический зал «Дом совы». Зал светящихся картин предназначен для создания ассоциативных связей между двумя полушариями.

Я как врач сама могу увидеть, что эта проблема есть. Она есть не только в республике, но и по всей России. Мне очень приятно и радостно, что в Башкирии этой проблеме уделили огромное внимание. Минздрав нас очень поддерживает.

Каринэ Хабирова

Чем раньше ребенку, который родился с проблемами здоровья, начали оказывать помощь, тем эффективнее эта помощь. Успех зависит от того, в каком возрасте она начала оказываться. Конечно, здесь очень важно, чтобы правильно диагностировали, направляли, родители давали понимание, что необходимо с ребенком заниматься. В идеале такие центры должны быть в каждом районе.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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