В Уфе появилась уникальная нейростудия для абилитации детей

Помощь особенным детям. В уфимском медицинском центре абилиатации «Любимый малыш» при поддержке компании «Башнефть» открылась нейростудия «Баланс здоровья». На площади в 500 квадратных метров расположились залы, каждый из которых выполнен в индивидуальном стиле, с учетом современных дизайн-проектов.
Особую значимость представляет их функциональность. Для особенных детей в центре будут работать комнаты гидрореабилитации, скалолазания, арт-терапии, а также сенсорно-динамический зал «Дом совы». Зал светящихся картин предназначен для создания ассоциативных связей между двумя полушариями.