В Башкирии проведут Международный онлайн-симпозиум пчеловодов

Глобальные тренды развития пчеловодства обсудят в рамках Международного онлайн-симпозиума, который пройдет с 20 по 21 сентября. Он приурочен к 50-летней годовщине проведения конгресса «Апимондия» в Москве и пройдет при поддержке Минсельхоза России, Секретариата «Апимондии» и правительства Башкортостана.

Основные изменения, которые оказывают влияние на развитие отрасли, изменение климата, а также природные катаклизмы: наводнения, засуха и загрязнения пестицидами. Пчеловодов также беспокоит ситуация с ценами. Если будет развиваться промышленное производство меда и продукции из него, то стоимость будет снижаться.