В Уфе сожители расправились с другом из-за жадности

13 сентября в одной из квартир в доме по улице Энтузиастов было обнаружено тело 56-летнего мужчины. Правоохранители нашли следы криминального характера.

Вскоре были установлены подозреваемые в преступлении. Ими оказались 34-летний мужчина и его 33-летняя сожительница. Оказалось, в злополучный вечер задержанная выпивала с 56-летний мужчиной. Когда хозяин квартиры уснул, она впустила в дом своего сожителя.

Они решили убить знакомого, а после ограбить. Мужчина ударил спящего гантелью, а потом нанёс ножевое ранение в живот. Сожители осмотрели квартиру и вынесли телефон, смарт-часы, другие драгоценные вещи и деньги. Перед уходом подозреваемые подожгли диван и открыли газовые конфорки, однако пожара не произошло.

С места происшествия изъяты орудия убийства. Подозреваемые сознались в содеянном. Сейчас они находятся под стражей.