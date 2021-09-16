Готовность моста Восточного выезда из Уфы составила 25%

Стройка с опережением. Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом работ на Восточном выезде из Уфы. Новая автодорога напрямую свяжет столицу и трассу М5, улучшив логистику и сократив время на въезд и выезд из города.

Лишь с высоты птичьего полета можно оценить весь масштаб грандиозной стройки. Длина моста через реку Уфу вместе с эстакадой составит более двух с половиной километров, скоростная платная автомагистраль – ещё 10 километров. Чтобы сэкономить время и деньги, бетонные балки и эстакады рабочие изготавливают прямо на объекте. Благодаря этому готовность мостового перехода составляет 25%. Всего для гидросооружения необходимо будет возвести шесть опор и смонтировать около шести тысяч тонн металлоконструкций пролётного строения.

Это самый масштабный инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе и один из крупнейших в России. Он очень сложный, мы им по-настоящему гордимся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Готовность моста Восточного выезда из Уфы составила 25%

Завершение строительства Восточного выезда запланировано на сентябрь 2023 года. Однако уже сейчас эксперты отмечают увеличение спроса на индивидуальное жилье в Зауфимье. Транспортная инфраструктура позволит за считанные минуты доехать с трассы М5 до центра города.

Вырастет и объём строительства многоквартирных домов в пригороде. В перспективе – до двух миллионов квадратных метров жилья. А развязка Федоровка-Шакша в форме клеверного листа станет самой большой в составе проекта Восточный выезд. Здесь завершилось возведение временной объездной дороги. По окончании строительства автодорога Федоровка-Шакша пройдёт четырёхполосным путепроводом над Восточным выездом.

Есть жители населенных пунктов, таких как Бурцево, Самохваловка, Иглино. Те, которые ежедневно работают в Уфе. И они сегодня пользуются Южным выездом, чтобы прибыть на место работы. Строительство этого объекта позволит им сэкономить время буквально на треть, так как протяженность этого объекта 13 километров, а если ехать вокруг, то это составляет порядка 30 километров.

Мансаф Низакаев, руководитель транспортной дирекции Республики Башкортостан

Восточный выезд стал первым в России проектом, который успешно прошел сертификацию по специальной системе, разработанной ВЭБ.РФ. Концессионер ведет работу, соблюдая строгие требования по качеству и охране окружающей среды. Башкортостан же получит крупнейший инфраструктурный объект на выгодных для себя условиях.

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Проект строится с привлечением федеральных средств, республиканских средств и средств частного инвестора. В этом и есть основное преимущество для концедента, для республики, поскольку нет необходимости сразу вложить все республиканские деньги. Строительство ведется за счет нескольких источников. В этом и есть основное преимущество.

Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании

Общий объем вложений в проект – 33 с половиной миллиарда рублей. После окончания строительства суточная пропускная способность автомагистрали составит 22 тысячи автомобилей.

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