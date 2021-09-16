Готовность моста Восточного выезда из Уфы составила 25%

Лишь с высоты птичьего полета можно оценить весь масштаб грандиозной стройки. Длина моста через реку Уфу вместе с эстакадой составит более двух с половиной километров, скоростная платная автомагистраль – ещё 10 километров. Чтобы сэкономить время и деньги, бетонные балки и эстакады рабочие изготавливают прямо на объекте. Благодаря этому готовность мостового перехода составляет 25%. Всего для гидросооружения необходимо будет возвести шесть опор и смонтировать около шести тысяч тонн металлоконструкций пролётного строения.