В Уфе в первый день выборов начнет работу Центр общественного наблюдения

В Башкортостане с завтрашнего дня заработает Центр общественного наблюдения. Он находится он в здании Башдрамтеатра. В республике в дни выборов будут работать 3403 избирательных участка, камерами оснащены чуть больше трети из них.
В Центре наблюдения установлены мониторы, на которых одновременно видно 48 УИКов. Центр будет работать круглосуточно, начиная с 8 часов завтрашнего дня. Принять участие в видеонаблюдении за выборами в дни голосования, а также для просмотра видеозаписей может каждый. Для этого необходимо составить заявку не позднее чем за день до посещения центра. Форма для заявления есть на сайте Общественной палаты Башкортостана.
Отметим, подобные центры общественного наблюдения создаются во всех регионах страны. Это дает дополнительную возможность политическим партиям и избирателям следить за голосованием.
Также завтра начнет работу call-центр Общественного штаба по наблюдению за выборами. Обратиться туда можно, если возникли вопросы по голосованию, нестандартной ситуации, возникшей на избирательном участке, а также в случае нарушений законодательства в ходе голосования. Номер телефона: 8 (347) 280-89-90.