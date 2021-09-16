В Уфе в первый день выборов начнет работу Центр общественного наблюдения

Здесь будут соблюдаться все санитарные нормы: будет постоянная обработка, будут использоваться СИЗы. Мы здесь тесно взаимодействуем с Роспотребнадзором. Все утвержденные требования к организации выборов будут выполняться.

Ольга Панчихина, руководитель Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году