Замминистра строительства России посетил проблемные стройки Уфы

Заместитель министра строительства и ЖКХ России сегодня ознакомился с проблемными стройками Уфы. Власти республики поставили задачу до конца 2023 года полностью решить проблему обманутых дольщиков.
Никита Стасишин вместе с премьер-министром правительства республики Андреем Назаровым посетил два проблемных объекта, которые сейчас достраиваются при участии федерального Фонда защиты прав дольщиков. Один из них – дом литер 3 в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической – банкротного застройщика «Регионстройкомплекс». Вопрос по восстановлению прав обманутых дольщиков ЖК «Менделеевский» планируется решить до конца 2023 года. Объекты «Службы заказчика и технического надзора» Уфы будут сдавать посекционно, с учетом данных проектной декларации.
Замминистра строительства Никита Стасишин вместе с премьер-министром Андреем Назаровым посетил также несколько строящихся домов в жилых комплексах «Цветы Башкирии», «Символ», «Аристократ», а также стройплощадку нового водовода в районе Забелья. Андрей Назаров сообщил, что в Уфе будут отдавать предпочтение и поддерживать тех застройщиков, которые выполняют социальные обязательства и украшают облик города. Замминистра в свою очередь отметил, что Башкортостан является одним из тех регионов, где нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется хорошо.