Замминистра строительства России посетил проблемные стройки Уфы

Замминистра строительства Никита Стасишин вместе с премьер-министром Андреем Назаровым посетил также несколько строящихся домов в жилых комплексах «Цветы Башкирии», «Символ», «Аристократ», а также стройплощадку нового водовода в районе Забелья. Андрей Назаров сообщил, что в Уфе будут отдавать предпочтение и поддерживать тех застройщиков, которые выполняют социальные обязательства и украшают облик города. Замминистра в свою очередь отметил, что Башкортостан является одним из тех регионов, где нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется хорошо.