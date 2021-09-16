В Башкирии 19 семей переселились из аварийных бараков в новые квартиры

19 семей из Николо-Березовки Краснокамского района отметили новоселье. Их переселили из аварийных бараков в рамках адресной программы. Новые квартиры сельчане получили в чистовой отделке.
Альбида Дельмухаметова не сдерживает слез радости, вспоминает постоянные визиты в местную администрацию. Тогда она просила не за себя – за родителей. А вместе с ней и остальные жители аварийных бараков. Чиновники услышали сельчан и включили их в адресную программу по переселению.
Гниющие полы, облезлые стены, сыплющийся потолок сменились на современную отделку в подъездах и квартирах. У людей теперь есть горячая вода и туалет, а самое приятное, что новые квартиры по квадратуре больше, чем имелись у жителей ранее. Поздравить людей с новосельем приехали первые лица района и заместитель министра строительства и архитектуры республики.
Новоселье отмечают 45 человек. В этом доме 20 квартир, из них 19 отдали переселенцам, одну муниципалитет выставил на продажу. Власти района заключили контракт с застройщиком из Белебея.
На этом администрации района и сельсовета не намерены останавливаться, ведь в Николо-Березовке на очереди еще 6 аварийных бараков. Уже определены проекты их сноса и площадки для возведения новых домов. В районе готовы продолжить реализацию программы и ждут финансирования.