В Башкирии 19 семей переселились из аварийных бараков в новые квартиры

19 семей из Николо-Березовки Краснокамского района отметили новоселье. Их переселили из аварийных бараков в рамках адресной программы. Новые квартиры сельчане получили в чистовой отделке.

Альбида Дельмухаметова не сдерживает слез радости, вспоминает постоянные визиты в местную администрацию. Тогда она просила не за себя – за родителей. А вместе с ней и остальные жители аварийных бараков. Чиновники услышали сельчан и включили их в адресную программу по переселению.

Гниющие полы, облезлые стены, сыплющийся потолок сменились на современную отделку в подъездах и квартирах. У людей теперь есть горячая вода и туалет, а самое приятное, что новые квартиры по квадратуре больше, чем имелись у жителей ранее. Поздравить людей с новосельем приехали первые лица района и заместитель министра строительства и архитектуры республики.

Пошлой осенью начали, к весне построили, летом провели коммуникации. Теперь вручили ключи. Рустам Мусин, глава администрации Краснокамского района

Новоселье отмечают 45 человек. В этом доме 20 квартир, из них 19 отдали переселенцам, одну муниципалитет выставил на продажу. Власти района заключили контракт с застройщиком из Белебея.

Нам они очень понравились. Дом получился шикарным для нашего поселения. Марсель Султанов, глава администрации Николо-Березовского сельсовета