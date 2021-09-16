В Уфе построят современную больницу для пожилых

В
столице появится новая современная больница для пожилых людей. Ее общая площадь
составит около 60 тысяч квадратных метров. Об этом объявил глава Башкортостана
Радий Хабиров на встрече с «детьми войны».
Руководитель
республики назвал место для строительства – микрорайон Затон. Президент России
Владимир Путин поддержал проект.
Я
обратился к президенту. Нам нужна вот такая большая больница в районе Затона, у
нас там есть большая площадка. Это будет суперсовременная, с отличными
палатами, с отличными врачами и так далее. Просто уже не справляется наш
госпиталь. Для того чтобы проходили реабилитацию, лечение, проходили
профилактику. В 2022 году мы его спроектируем – такие проекты, вы знаете, требуют
очень долгого проектирования. Год, по сути, будет готовится проектно-сметная
документация, рабочая документация. В 2022 году приступим и где-то 2-3 года
будем строить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
«Дети
войны» встретили сообщение аплодисментами и поблагодарили за социальные
проекты. Также состоялось вручение удостоверений. Республиканский закон «О детях
войны» приняли в марте. Ими признают тех, кто родился в период с 22 июня 1927
года по 3 сентября 1945 года включительно и постоянно проживает на территории
Башкортостана.
Вы
знаете, как я думаю, вот это мероприятие продуманное и правильное. Для нашего времени
и сегодняшней жизни он правильно сделал очень даже. Молодец, что собрал людей,
я так думаю.Галина Котова
На
каждом вечере я присутствую. Я очень рада, что он будет. Я вижу, что происходит
в городе, и я очень довольна.Лариса Матвеева