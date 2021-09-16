В Уфе построят современную больницу для пожилых

В столице появится новая современная больница для пожилых людей. Ее общая площадь составит около 60 тысяч квадратных метров. Об этом объявил глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с «детьми войны».

Руководитель республики назвал место для строительства – микрорайон Затон. Президент России Владимир Путин поддержал проект.

Я обратился к президенту. Нам нужна вот такая большая больница в районе Затона, у нас там есть большая площадка. Это будет суперсовременная, с отличными палатами, с отличными врачами и так далее. Просто уже не справляется наш госпиталь. Для того чтобы проходили реабилитацию, лечение, проходили профилактику. В 2022 году мы его спроектируем – такие проекты, вы знаете, требуют очень долгого проектирования. Год, по сути, будет готовится проектно-сметная документация, рабочая документация. В 2022 году приступим и где-то 2-3 года будем строить.   

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе построят современную больницу для пожилых

«Дети войны» встретили сообщение аплодисментами и поблагодарили за социальные проекты. Также состоялось вручение удостоверений. Республиканский закон «О детях войны» приняли в марте. Ими признают тех, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно и постоянно проживает на территории Башкортостана.

Вы знаете, как я думаю, вот это мероприятие продуманное и правильное. Для нашего времени и сегодняшней жизни он правильно сделал очень даже. Молодец, что собрал людей, я так думаю.

Галина Котова

На каждом вечере я присутствую. Я очень рада, что он будет. Я вижу, что происходит в городе, и я очень довольна.

Лариса Матвеева
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