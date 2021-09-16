В Уфе построят современную больницу для пожилых

Я обратился к президенту. Нам нужна вот такая большая больница в районе Затона, у нас там есть большая площадка. Это будет суперсовременная, с отличными палатами, с отличными врачами и так далее. Просто уже не справляется наш госпиталь. Для того чтобы проходили реабилитацию, лечение, проходили профилактику. В 2022 году мы его спроектируем – такие проекты, вы знаете, требуют очень долгого проектирования. Год, по сути, будет готовится проектно-сметная документация, рабочая документация. В 2022 году приступим и где-то 2-3 года будем строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан