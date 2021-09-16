В Уфе обсудили инновационные подходы в лечении колоректального рака

Колоректальный рак находится на первом месте в Башкирии среди злокачественных образований. В Республиканском онкодиспансере состоялся круглый стол, в котором приняли участие специалисты из разных регионов страны.

Кишечник пациента на мониторе виден в деталях. Процедура колоноскопии занимает от 15 минут до часа. Обычная диспансеризация может выявить повышенный показатель анализа «кал на скрытую кровь». В норме он меньше 50. Для постановки точного диагноза придется посмотреть кишечник изнутри.

Исследование для пациентов безболезненно. Возможен дискомфорт. Он абсолютно переносим. Самое главное – мы можем выявить полипы и предотвратить рак. Регина Хисамутдинова, врач-эндоскопист Республиканского клинического онкологического диспансера

Полипы можно назвать предшественниками рака. Удалить их можно прямо во время исследования. Программа скрининга колоректального рака работает в республике с 2018 года, благодаря чему вырос процент выявления пациентов с ранней стадией рака. На операционном столе женщина с онкологическим заболеванием сигмовидной кишки. У нее первая стадия заболевания. Поэтому процедура малоинвазивна – выполняется через проколы.

После этих операций пациенты могут приступить к обычной жизни в ранние сроки. Наш центр – лидер по числу таких операций. Как в ПФО, так и в России. В год проводится таких операций порядка 700. При опухолях прямой и ободочной кишки. Дмитрий Феоктистов, заведующий отделением колопроктологии Республиканского клинического онкологического диспансера

В Республиканском онкоцентре прошел круглый стол. В режиме онлайн к беседе подключились врачи из других регионов. Медики обсудили инновационные подходы в лечении колоректального рака. Основной проблемой при этом заболевании врачи считают то, что пациенты, боясь процедуры, не идут на колоноскопию. Или игнорируют ее, ведь зачастую этот вид онкозаболевания не дает о себе знать до поздней стадии.

Очень важно, чтоб ответ был среди пациентов. Человека, который не чувствует проблем, отправляют на исследования. Он начинает сомневаться. И во всем 10 процентов не приходят на колоноскопию. Лечить злокачественные образования хуже, затратнее, и результат хуже, чем при доброкачественных. Рустем Аюпов, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического онкологического диспансера, главный внештатный онколог Республики Башкортостан