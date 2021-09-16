В Уфе обсудили инновационные подходы в лечении колоректального рака

Колоректальный рак находится на первом месте в Башкирии среди злокачественных образований. В Республиканском онкодиспансере состоялся круглый стол, в котором приняли участие специалисты из разных регионов страны.
Кишечник пациента на мониторе виден в деталях. Процедура колоноскопии занимает от 15 минут до часа. Обычная диспансеризация может выявить повышенный показатель анализа «кал на скрытую кровь». В норме он меньше 50. Для постановки точного диагноза придется посмотреть кишечник изнутри.
Полипы можно назвать предшественниками рака. Удалить их можно прямо во время исследования. Программа скрининга колоректального рака работает в республике с 2018 года, благодаря чему вырос процент выявления пациентов с ранней стадией рака. На операционном столе женщина с онкологическим заболеванием сигмовидной кишки. У нее первая стадия заболевания. Поэтому процедура малоинвазивна – выполняется через проколы.
В Республиканском онкоцентре прошел круглый стол. В режиме онлайн к беседе подключились врачи из других регионов. Медики обсудили инновационные подходы в лечении колоректального рака. Основной проблемой при этом заболевании врачи считают то, что пациенты, боясь процедуры, не идут на колоноскопию. Или игнорируют ее, ведь зачастую этот вид онкозаболевания не дает о себе знать до поздней стадии.
Заболеваемость колоректальным раком в республике находится на первом месте. Однако 5-летняя выживаемость при раннем выявлении рака составляет 90 процентов. А это значит, что, вовремя обратившись к врачам, можно полностью выздороветь и продолжить нормальную жизнь.