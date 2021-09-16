В Башкирии призовой фонд конкурса «Трезвое село» увеличили до 40 млн рублей

Мы хотим пожелать всем успехов в этом большом конкурсе. Практически год будет длиться. И для меня самое важное, что этот конкурс объединяет семьи, раскрывает какие-то новые таланты, у нас потом эти села начинают участвовать в каких-то грантовых конкурсах. Они начинают верить в себя. У них такая перезагрузка общественных настроений происходит.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан