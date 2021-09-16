В Башкирии призовой фонд конкурса «Трезвое село» увеличили до 40 млн рублей

Призовой фонд конкурса «Трезвое село» составит 40 миллионов рублей. Его увеличили более чем в 10 раз. Об этом сообщили в правительстве Башкортостана. Населенные пункты могут подавать заявки для участия в борьбе за трезвый образ жизни и в профилактике алкоголизма.

Количество участников растет. В 2019 году было 464 населенных пункта, в прошлом году – уже более 2 тысяч. Благодаря активной позиции жителей районов в селах удалось прекратить продажу алкогольной продукции в 322 точках. Также было выявлено свыше тысячи точек незаконной торговли. Победители смогут направить средства на покупку техники или благоустройство. Вознаграждение составит от полутора до 6 млн рублей.

У нас в первую очередь уменьшилось число отравлений именно суррогатным алкоголем более чем в три раза. И число лиц, которые становятся на первичный учет к психиатру, наркологу по алкоголизму. Поэтому мы отмечаем действительно улучшения. Также у нас идет уменьшение числа лиц, которые страдают алкоголизмом именно в детском или юношеском возрасте. 

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии призовой фонд конкурса «Трезвое село» увеличили до 40 млн рублей

Мы хотим пожелать всем успехов в этом большом конкурсе. Практически год будет длиться. И для меня самое важное, что этот конкурс объединяет семьи, раскрывает какие-то новые таланты, у нас потом эти села начинают участвовать в каких-то грантовых конкурсах. Они начинают верить в себя. У них такая перезагрузка общественных настроений происходит.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
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