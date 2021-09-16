В Башкирии призовой фонд конкурса «Трезвое село» увеличили до 40 млн рублей

Призовой фонд конкурса «Трезвое село» составит 40 миллионов рублей. Его увеличили более чем в 10 раз. Об этом сообщили в правительстве Башкортостана. Населенные пункты могут подавать заявки для участия в борьбе за трезвый образ жизни и в профилактике алкоголизма.
Количество участников растет. В 2019 году было 464 населенных пункта, в прошлом году – уже более 2 тысяч. Благодаря активной позиции жителей районов в селах удалось прекратить продажу алкогольной продукции в 322 точках. Также было выявлено свыше тысячи точек незаконной торговли. Победители смогут направить средства на покупку техники или благоустройство. Вознаграждение составит от полутора до 6 млн рублей.